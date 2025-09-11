Haberler

Sapanca’da Yaşlı Kadın Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE KİŞİ

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 75 yaşındaki Fatma Kamuran Aldinç, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi 2102. Sokak’taki tek katlı evinde yalnız yaşayan Aldinç’ten komşuları haber alamayınca endişelendi.

OLAYIN KEŞFİ VE MÜDAHALE

Komşular, mutfak penceresinden baktıklarında Aldinç’in yerde hareketsiz yattığını fark etti. Durumun acil olduğunu anlayan komşular, hemen yetkililere ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla intikal etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

CENAZE İŞLEMLERİ

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Aldinç’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi. Olayla ilgili süreç devam ediyor.

