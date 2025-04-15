Sapanca’daki Bungalovda Gizli Kamera Bulundu

BUNGALOVDA GİZLİ KAMERA SKANDALI

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleşen gizli kamera skandalı, adli mercilere taşındı. Olay, Ramazan Bayramı arifesinde, İstanbul’dan Sapanca’ya bungalov kiralayan bir ailenin başına geldi. Aile, bungalovun yatak odası ve jakuzi bölümünü gören, ampul içine gizlenmiş bir kamerayı fark etti.

EMNİYETE ŞİKAYET VE İNCELEME

Aile, durumu emniyet müdürlüğüne bildirerek şikayette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı. Bu süreçte işletme, süresiz olarak mühürlendi.

TUTUKLANAN ŞAHISLAR

Olayla bağlantılı olarak işletme sahibi H.K. (31) ve T.S. polis tarafından gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen iki şüpheli hakim karşısında tutuklanarak cezaevine gönderildi.