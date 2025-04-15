Sapanca’daki Bungalovda Gizli Kamera Bulundu

İSTANBUL’DAN SAPANCA’YA GİDEN AİLE KAMERAYI FARK ETTİ

İstanbul’dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan bir aile, iddialara göre yapının yatak odası ve jakuzi kısmını gören bir ampul içinde gizlenmiş kamerayı fark etti. Aile hemen emniyet müdürlüğüne başvurarak şikayette bulundu. Olayın ardından, yapılan ihbar sayesinde konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

Sakarya Valiliği’nden Açıkladı

Sakarya Valiliği, bungalovda kamera ile izleme yapıldığına dair bazı iddiaların kamuoyuna yansıması sonrası “İlimiz Sapanca ilçesinde bir bungalov konaklama tesisinde kamera ile izleme yapıldığına dair bazı iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine, Sakarya Valiliğimizce konuya ilişkin derhal harekete geçilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimler ivedilikle görevlendirilmiş; hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır” açıklamasında bulundu.

Bungalov Mühürlendi ve Gözaltılar Yapıldı

Skandala ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bungalovun mühürlendiği öğrenildi. Ayrıca, bungalov sahibi Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde gözaltına alınırken, bungalovda çalışan bir kişi ise Sapanca’da gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.