Sapanca’daki Bungalovda Gizli Kamera İfşası

GİZLİ KAMERA SKANDALI ORTAYA ÇIKTI

Sapanca ilçesindeki bungalovda yaşanan gizli kamera skandalı, yapılan elektronik cihaz incelemeleri sırasında bazı görüntülerin işletme sahibinin telefonunda çıkmasıyla patlak verdi. Ramazan Bayramı arifesinde gerçekleşen olayda, İstanbul’dan Sapanca’ya gelen bir aile, bungalovun yatak odası ve jakuzi bölümünü gören ampul içine gizlenmiş bir kamerayı fark etti. Aile durumu emniyet müdürlüğüne bildirerek şikayette bulundu.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan işlemler sırasında, bungalova yerleştirilen gizli kameraya ait bazı görüntülerin işletme sahibi H.K. (31) tarafından kullanılan cep telefonunda bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak, H.K. ile T.S. (48) gizli kamerayı kendilerinin yerleştirmediğini iddia etse de, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla tutuklandılar.