Sapanca’daki Bungalovlarda Gizli Kamera Kontrolü Yapılacak

SAPANCA BUNGALOVLARINDA GİZLİ KAMERA DENETİMİ YAPILACAK

Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, yurt dışından getirilen cihazla gizli kamera ve ses kaydı cihazı olup olmadığının kontrol edilebileceğini belirtiyor. Alaçam, Sapanca’daki gizli kamera olayının kendilerini derinden üzdüğünü ifade ederek, “Herkes bu konuda çok tedirgin. Böyle bir ahlaksızlıkla itham edilmek hepimizi derinden sarstı. Bu olayın şokuyla ciddi bir dezenformasyona uğradık. Birçok insanın psikolojisi bozuldu. Birçok eski misafirimiz de arıyor, önce rezervasyon iptalleri gelmişti. Şimdi toparlanıyoruz. Arayıp eski misafirlerimiz destek oluyorlar. ‘Biz sizleri biliyoruz, nasıl bir hizmet verdiğinizin farkındayız, sizleri tanıyoruz, yine geleceğiz, tekrar geleceğiz’ deyip tekrar rezervasyon yapanlar da var” diyor.

DENETİM SÜREKLİ YAPILIYOR

Sürekli denetimden geçtiklerini vurgulayan Alaçam, “Sapanca sanırım Türkiye’de bu konuda en çok denetlenen yerdir. Tüm tesisler denetlendi. Fakat tabii ki böyle bir durum ilk defa yaşanıyor. Biz bunu görmezden gelemeyiz. Acilen bir tedbir almamız gerektiğini gördük. Hızlı bir şekilde reaksiyon olarak yurt dışından cihaz sipariş ettik. Yaklaşık 1 hafta içerisinde gelecek. Bu cihazla kızılötesi sinyalle bulunduğunuz ortamda gizli kamera, ses kaydı ve benzeri cihazı olup olmadığını uyarı vererek size bilgi veriyor. Bu cihazları hızlıca temin ettik. Şimdi her işletmemizde bulunduracağız. Siz misafir olarak geldiğinizde kumanda gibi bir cihaz, bulunduğunuz ortamda varsa bir kamera, gizli bir ses kaydı cihazı öterek uyarı veriyor. İkinci olarak kameraların dinleme cihazlarının Wi-Fi bağlantıları oluyor. Bunları da engellemek için haspot dediğimiz bir sistem var. Biz şimdi her gelen misafiri Emniyet, Jandarma sistemine bilgisini giriyoruz. Dolayısıyla sizden başkası oraya internete erişemeyecek. Bu da ciddi bir güvenlik önlemidir. Bu iki önlemi alarak bu durumu bir daha yaşamak istemiyoruz. Bunun tekrar yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.

KAÇAK BUNGALOVLAR KONUŞULUYOR

Alaçam, ağır ve haksız ithamlarla karşı karşıya olduklarını söyleyerek, “Bu bölgede evet bakanlıkla ilgili belge sorunlarımız olduğu doğru. Fakat bu yapıların kaçak değil, bu işletmelerin hepsinin iş yeri ruhsatı var, vergi dairesine vergi kayıtları var, esnaf odası veya ticaret odasına kayıtları var. Elektrik faturalarını ödüyorlar. Su faturalarını ödüyorlar. Sadece bakanlığın yaptığı bazı düzenlemelerdeki eksiklerden veya geçici aldığı tedbirlerden dolayı bu sorunları yaşıyoruz” diyor.

BAKANLIK AÇIKLAMALAR YAPTI

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 10 Nisan’daki bilgilendirme toplantısında bungalovlarla ilgili açıklamasında, “Sakarya’da yaklaşık 5 bin civarında bungalov var. Bunlarla ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri tarafından yapılan bir inceleme var. Bu inceleme neticesinde ilgili belediyelerin eksikliklerinin tespiti yapılmış ve burada ihmali bulunan belediye başkanları ve oradaki kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni, adli soruşturma açılması izni verilmesiyle ilgili İçişleri Bakanımızın bir kararı var” diyerek, “Sapanca’da yapılan bungalovların müfettişin tespitine göre yaklaşık 2 bin civarı, 2 bin tanesi imar ruhsatı olmadan, yapı ruhsatı olmadan bu bungalovlar buralara yapılmış” şeklinde ekliyor.

Bunların üzerine Turizm Bakanlığı’nın daha önce, eksikliklerin giderilmesine kadar 2024 yılının sonuna kadar vermiş olduğu turizm işletme belgelerini iptal ederek, bu tür turizm faaliyetlerinde bulunamayacaklarını yazılı, mail yoluyla bildirdiğini aktaran Doğan, kaçak faaliyette bulunan bungalovlarla ilgili 3 komisyon kurulduğunu dile getiriyor. Bu komisyonlar, alanda denetim yaparak, bungalovların sit alanı, orman veya hazine arazisi içerisinde olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.