Sapanca Gölü İhlalleri Sona Erecek

ÇEVRE DÜZENLEMESİ İLE HUKUKSUZ YAPILARA SON VERİLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştireceği yeni proje sayesinde Sapanca Gölü kıyısındaki yasa dışı yapıların önüne geçecek. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Sapanca Gölü çevresindeki kaçak yapıların kaldırılmasıyla gölün daha ferah bir görünüm kazanacağını belirtti.

SAPANCA GÖLÜ’NÜ KORUMA HEDEFİ

Bakan Kurum, “Sapanca Gölü’müz nefes alacak. Koruma ve İhya Projemiz ile gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız. Sapanca Gölü’müzün ekolojik dengesini korurken yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı da doğayla buluşturacağız.” diyerek projeye dair heyecanını ifade etti.

YENİ YÜRÜYÜŞ YOLU VE BİSİKLET YOLU DÜZENLEMESİ

Kaçak yapıların arasında bulunan 97 iskele, gölün kıyı şeridinden kaldırılacak. Böylece göl çevresi doğal yapısına geri dönecek ve mevcut yürüyüş yolu yeniden düzenlenecek. Proje toplamda 2 etap halinde gerçekleştirilecek ve bu kapsamda 25 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu halkın hizmetine sunulacak.