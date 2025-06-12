“Sapanca Gölü’nde 53 Yıl Enkaz”

ENKAZIN GÖRÜNTÜLENMESİ

Sapanca Gölü’nde, 1 Ağustos 1972’de düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait RF-84F “Thunderflash” tipi foto keşif uçağının enkazı, 53 yıl aradan sonra su altından görüntüleniyor. Kıyıdan 200 metre açıkta ve 8 metre derinlikte dalış yapan Coşkun, bu tarihsel kazanın izlerini kayda almayı başardı.

UÇAĞIN KANADI NET GÖRÜLDÜ

Coşkun, Sapanca Gölü’ne geçmişte düşen toplam dört uçak ve bir helikopter bulunduğunu ve bu tür kazaların derin izler bıraktığını belirtti. Enkazların arasında yalnızca foto keşif uçağının yerinin tespit edilebildiğini ifade eden Coşkun, uçağın kanadının net bir biçimde görünmekte olduğunu, gövde kısmının ise yaklaşık 50 metre uzaktaki yoğun bir midye tabakasıyla kaplandığını anlattı.

KOLOZYON ETKİLERİ

Coşkun, 53 yıl geçmesine rağmen, gölün derinliklerindeki uçak parçalarının korozyondan fazla etkilenmediğine dikkat çekti. Diğer hava kazalarının enkazlarının da Sapanca Gölü’nün sessiz tanıkları olarak keşfedilmeyi beklediğini vurguladı. Bu durum, gölün altında yatan tarihsel olayların araştırılması gereken bir konu olduğunun altını çizmektedir.

1972 YILINDAKİ DÜŞÜŞ

Anadolu Ajansı’nın 3 Ağustos 1972 tarihli haberine göre, düşen uçakta Tokat doğumlu Pilot Binbaşı Akil Erdem’in hayatını kaybettiği bilgisi yer almakta. Bu tür olaylar, hem tarihsel hem de toplumsal hafızada derin izler bırakmaya devam ediyor.