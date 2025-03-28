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Sapanca Gölü’nde Alabora Olan Kano Aranıyor

Olayın Gelişimi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde meydana gelen bir olayda, Sapanca Gölü’ne açılan 7 kişilik kano, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Olay, Gölpark mevkiinde gerçekleşti. Kano içerisindeki 5 kişi suya düştü ve bu kişiler kurtarılmayı başardı. Ancak geriye kalan 2 kişi için halen arama çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin Müdahalesi

Durumun bildirilmesinin ardından, olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Göle düşen 5 kişiyi kurtaran jandarma ve AFAD ekipleri, kaybolan 2 kişiyi aramak için çalışmalarını hızlandırdı. Ekiplerin şimdiye kadar herhangi bir bulguya rastlayamaması, arama çalışmalarını daha da kritik hale getiriyor.

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