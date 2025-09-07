Sapanca Gölü’nde Su Artışı Yaşandı

SU SEVİYESİ ARTIŞI YAŞANDI

Sakarya’da sona ermiş olan 5 aylık kuraklık döneminin ardından, Sapanca Gölü’nde ilk kez bir su artışı gerçekleşti. Cumartesi günü meydana gelen sağanak yağışla birlikte, su seviyesi 4 santim yükselerek yaklaşık 2 milyon metreküp su kazandı. Son 65 yılın en kurak yazını geçiren bu bölgede, Sapanca Gölü’nde nisan ayından bu yana sürekli azalan su seviyesi, bu kez yukarı yönde bir hareket gösteriyor. Sağanak sonrası göl seviyesi 29,43 metreye ulaştı. Meteoroloji verilerine göre, şehir genelinde metrekareye ortalama 50 kilogram yağış kaydedildi. Adapazarı’nda 40 kilogram, Sapanca’da ise 38 kilogram yağış ölçüldü.

SU KAYNAKLARINDAKİ DURUM

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (SASKİ) yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda tüm ekiplerimiz sahada teyakkuzdaydı. Yağmur sularını kaynaklarımıza sorunsuz şekilde ulaştırdık. Sapanca Gölü için aylar sonra gelen sevindirici gelişme kuraklık tehlikesi karşısında umudumuzu artırdı. Yağışların azlığından dolayı kuruyan bazı dere yatakları yeniden göle su ulaştırmaya başladı. Ancak gölün geleceği için tasarruf tedbirlerini elden bırakmamamız gerek” denildi.