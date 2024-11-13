“Sapanca Gölü’nde Tarihi Kalıntılar Göründü”

SAPANCA GÖLÜ’NDE TARİHİ TAŞ KALINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Sakarya ve Kocaeli’de milyonlarca kişinin içme su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü, kuraklık nedeniyle son 5 yılın en düşük su seviyesine ulaştı. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte, gölün zemininde tarihi taş kalıntıları gün yüzüne çıktı. Bu kalıntılar; havadan görüntülendi ve balıkçılar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

TAŞ KALINTILARI ÜZERİNE TARTIŞMALAR YAŞANIYOR

Gölün su seviyesinin azalmasıyla birlikte ortaya çıkan yapılar, merak uyandırdı. Balıkçılar, bu yapıların ne olduğuna dair farklı yorumlar yaptı. “Su seviyesi alçaldığında Sapanca’da ortaya çıkan yapı. Kale, cami veya kaya diyen var” şeklinde ifadeler kullanarak, yapıların ne olduğu konusunda belirsizlik olduğunu belirttiler.