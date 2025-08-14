Haberler

Sapanca Gölü’nde Tarihi Yapı Ortaya Çıktı

SU SEVİYESİNDEKİ DÜŞÜŞ TARİHİ YAPILARI ORTAYA ÇIKARIYOR

Sapanca Gölü’nde su seviyesinin düşmesiyle birlikte Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki kıyılarda tarihi bir taş yapı gün yüzüne çıkıyor. Bu yapının daha önceki yıllarda da görünür hale geldiği ve tarihi bir kilise kalıntısı olduğu belirleniyor. Kocaeli ile Sakarya’da yaşayan 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve Marmara Bölgesi’nin en büyük doğal su kaynağı olan Sapanca Gölü, son aylarda azalan yağışlarla su seviyesinin düşmesiyle karşı karşıya kaldı.

YAĞIŞ AZLIĞI SU SEVİYESİNİ ETKİLİYOR

Yaz aylarında yaşanan yağışsız dönem ve artan sıcaklıklar, göldeki su seviyesinin gerilemesine yol açtı. Su seviyesi, 29,70 metreye kadar düşerek son yılların en düşük seviyelerine ulaştı ve bu durum da göldeki tarihi yapıyı görünür hale getirdi. Kartepe kıyılarından 300 metre uzakta bulunan bu yapı, geçmişte suyun çekilmesiyle ortaya çıkmasıyla dikkat çekiyor. Görsel olarak etkileyici manzara, dron ile belgelendi.

