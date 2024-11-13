“Sapanca Gölü’nde Tarihi Yapılar Ortaya Çıktı”

KURAKLIK NEDENİYLE TARİHİ KALINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Sapanca Gölü, Sakarya ve Kocaeli’de milyonlarca kişinin içme su ihtiyacını karşılayan önemli bir su kaynağıdır. Ancak son yıllarda yaşanan kuraklık, su seviyesinin düşmesine neden oldu ve gölde tarihi taş kalıntıları gün yüzüne çıktı. Bu kalıntılar havadan çekilen görüntülerle de belgelendi. Balıkçılar, bu esnada cep telefonlarıyla kayıt yaparak oluşan yapının kaleye, camiye veya bir kaya parçasına benzediğini belirtiyor.

Bugünlerde Sapanca Gölü’nde su seviyesi, son 5 yılın en düşük noktasına ulaşarak 30,06 seviyesine geriledi. Bu durum, kritik seviyeleri tetikleyerek suyun çekilmesine sebep oldu. Çekilen sularla birlikte tarihi taş yapı kalıntıları açık bir şekilde görünmeye başladı. Onur Arapoğlu, bu kalıntıları havadan dron ile görüntüleyerek dikkatleri üzerine çekti. Balıkçılar, cep telefonlarıyla yaptıkları çekimlerde, “Sapanca Gölü’nde avdayız. Su seviyesi alçaldığında gölün ortasında bir kale çıkıyor diyorlardı. Cami, kale veya kaya diyen var. Suların çekilmesi ile bu yapı ortaya çıktı. Aslında ada” şeklinde yorumlarda bulundu.

MERAK UYANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Sakarya ve Kocaeli’deki balıkçıların kaydettiği görüntüler, Su seviyesinin düşmesi ile birlikte yeni bir merak konusunu gündeme taşıdı. Bu tarihi kalıntılar, ziyaretçilerin ve yerel halkın ilgisini çekerken, gölün suyunun ne zaman yükselebileceği sorusu gündeme geldi. Bu olay, hem çevresel hem de tarihi açıdan dikkat çekici bir gelişmeyi temsil ediyor.