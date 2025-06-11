Sapanca Gölü’nde Uçak Enkazı Görüntülendi

UÇAĞIN ENKAZI GÖLDE GÖRÜNTÜLENDİ

Gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Hasan Coşkun, 1972 yılında Sapanca Gölü’ne düşen foto keşif uçağının 53 yıl sonraki durumunu kayda aldı. Coşkun, Sapanca Gölü’nün derinliklerinde gerçekleştirdiği fotoğraf ve video çekimleri ile uzun zamandır unutulmaya yüz tutmuş olan bu uçak kazasının kalıntılarını tekrar gözler önüne serdi. Ayrıca, tarihin sayfalarına göre, bugüne kadar bu göle 4 uçak ve 1 helikopterin düştüğünü aktardı. Coşkun, bu hava kazalarının hafızalarda derin izler bıraktığını ifade etti.

DÜŞEN UÇAĞIN DURUMU

Coşkun, yalnızca foto keşif uçağının yerinin tespit edilip görüntülenebildiğini belirtti. 1972 yılında göle düşen bu uçağın kanat kısmının net bir şekilde görüldüğünü, fakat yaklaşık 50 metre uzağındaki gövde kısmının yoğun bir midye tabakası ile kaplandığını kaydetti. Uçak parçalarının sahilden 200 metre açıkta ve 8 metre derinlikte konumlandığını söyleyen Coşkun, 53 yıl geçmesine rağmen korozyondan pek fazla etkilenmediğini de vurguladı. Diğer kazaların enkazlarının ise Sapanca Gölü’nün sessiz tanıkları olarak keşfedilmeyi beklediğini ifade etti.

TARİHİ KAZALAR VE KAYIPLAR

Tarihsel kayıtlara göre ilk kaza, 9 Eylül 1942 tarihinde eğitim uçuşu sırasında meydana geldi ve o uçaktaki 3 askeri personel şehit oldu. Üç ay sonra, 7 Aralık 1942’de bir askeri eğitim uçağının göle düşmesi sonucu yine 3 askeri personel hayatını kaybetti. 10 Ekim 1944 tarihinde bir başka kaza yaşandı ve burada da 2 askeri personel şehit oldu. 28 yıl sonra, 1 Ağustos 1972 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait RF-84F Thunderflash tipi foto keşif uçağı düşerek 1 askeri personelin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Son olarak, 4 Ekim 2022 tarihinde, Cengiz Topel Havaalanı’ndan kalkan bir askeri helikopter düşerek 4 personelden 2’sinin yaralı kurtulmasına, 2’sinin ise şehit olmasına yol açtı.