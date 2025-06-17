Sar… B…-H… H…’de Y… Ç…

İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN MEYDANA GELDİ

Sarıyer’de motor kısmında yangın çıkan İETT otobüsü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri sayesinde söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde, Sarıyer PTT Evleri Mahallesi Hacıosman Bayırı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 34 JA 7773 plakalı ve 42HM kodlu Bahçeköy-Hacıosman seferini yapan otobüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alevler yükseldi.

YOLCULAR GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

Yangının meydana geldiği sırada otobüs sürücüsü, içeride bulunan yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti. Olayın hemen ardından, ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdi. Otobüs yangınında can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması sevindirici bir durum olurken, yangın nedeniyle bölgede kısa süreli bir trafik aksaması yaşandı.

TRAİFİK NORMALE DÖNDÜ

Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından, yanmış otobüs çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı ve trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili yetkililerin inceleme başlattığı bildirildi.