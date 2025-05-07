Sara, Ayaklarıyla Yaşama Tutunmakta

SARA EL-BERŞ’İN YAŞAM SAVAŞI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucunda anne, babasını ve kollarını kaybeden 10 yaşındaki Filistinli Sara el-Berş, yaşamını ayaklarıyla sürdürmeye çalışıyor. Tüm kayıplarına rağmen Sara, günlük yaşamını kendi başına yönetmeye çabalıyor; ayaklarıyla resim çizip yazılar yazıyor. Her gün yeni bir başlangıç yapmak için kollarının yerine ayaklarını kullanmayı öğrenme konusunda antrenman yapıyor. Küçük Sara, protez bacak edinmek için yurt dışına çıkmayı, Türkiye’deki amcasını ziyaret etmeyi ve barış içinde yaşamayı hayal ediyor.

ŞEHİTLERİNİ UNUTMUYOR

Cibaliya Mülteci Kampı’nda akrabasının evinde yaşayan Sara, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı. Cibaliya’dan Gazze’deki Şeyh Rıdvan Mahallesi’ne göç ettiklerini ifade eden Sara, “Babam yürüyor ben de yanında bisiklet sürüyordum. Bir anda, yanımızdan geçen bir evi İsrail savaş uçakları bombaladı. Annem ve babam olay yerinde şehit oldu. Benim durumu kötüleşince doktorlar kollarımı dirsek üstünden kesmek zorunda kaldı.” dedi.

NORMAL BİR HAYAT İSTİYOR

Kaybettiklerine rağmen hayata tutunmaya çalışan küçük Sara, “Engelimle yaşamaya alıştım ama protez kollar taktırmak ve diğer çocuklar gibi normal bir hayat yaşamak istiyorum.” şeklinde konuştu. Ailesiyle zorla göç ettiklerinde geride bıraktığı piyanosunu hatırlayan Sara, “Bir piyanom vardı ve çalmayı öğreniyordum, ancak evimizden edildiğimizde piyano evde kaldı. Geri dönüp tekrar çalabilmeyi, elma yemeyi çok isterdim, ancak şimdi elma yok, yiyecek yok, meyve yok çünkü sınır kapıları kapalı.” dedi.

UZUV KAYBI VE ATEŞKESTE ÇATLAK

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren sürdüğü yıkıcı saldırılarda uzuv kaybı yaşayan çocuklar ve diğer Filistinliler, tıbbi ekipman ve araç eksikliği nedeniyle gelişmiş protezlere ulaşamıyor. Gazze Belediyesi Yapay Uzuvlar ve Felç Merkezi’nin Medya ve Halkla İlişkiler sorumlusu Hüsnü Mahna, “İsrail’in devam eden saldırıları sonucu şu ana kadar Gazze Şeridi’ndeki tüm kentlerde yaklaşık 4 bin 700 uzuv kaybı kaydedildi.” bilgisini paylaştı.

İsrail ordusunun 19 Ocak 2023’te yürürlüğe giren ateşkesi bozan saldırıları, 18 Mart sabahı yeniden başladı. Yeniden başlatılan saldırılardan bu yana, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 2 bin 545 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 856 kişi yaralandı. Ayrıca, 7 Ekim 2023 tarihinden beri verilen kayıplar arasında yaşamını yitiren Filistinli sayısı 52 bin 653’e, yaralı sayısı ise 118 bin 897’ye kadar ulaştı.