Sara Burack, Hamptons’ta kaza geçirdi

SARA BURACK’IN KAZA HABERİ

Netflix’te yayınlanan Million Dollar Beach House dizisinde tanınan ünlü isim Sara Burack, ABD’nin Hamptons bölgesinde bir aracın çarpması sebebiyle ağır yaralandı ve maalesef hayatını kaybetti. Olayın ardından, polis kazaya karışan aracı kullanan kişiyi bulmak amacıyla kapsamlı bir arama süreci başlattı. 40 yaşındaki Burack, Perşembe günü öğleden sonra Hampton Bays yolunda baygın bir şekilde bulundu. Olay yerine anında gelen yetkililer, Burack’a müdahale etti ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan aracın türü ve sürücünün kimliği ise henüz belirlenmedi.

EMLAK DANIŞMANI OLARAK İKONİK BİR İSİM

Sara Burack, Manhattan ve Hamptons’ta lüks mülkler satan Nest Seekers International emlak şirketinde uzun bir süre çalışmış bir danışman olarak tanınıyordu. Yaklaşık bir yıl önce firmadan ayrılmış olsa da, firma ile olan bağlantılarını koparmamıştı. Nest Seekers’ın Hamptons bölge müdürü Geoff Gifkins, “Ailesi ve yakın arkadaşları için çok büyük bir kayıp. Onların yanında olduğumuzu belirtmek isterim,” şeklinde konuştu. Ayrıca, emlak danışmanı ve yakın arkadaşı Paulette Corsair, Sara’yı yardımsever ve iyi kalpli biri olarak betimledi. “Sara, insanlara gerçekten değer veren, çalışkan ve sevilen biriydi,” ifadesini kullandı.

Sara Burack, ailesinin ticari inşaat işinde görev yaptıktan sonra emlak sektörüne geçiş yaptı. Yazlık evlerde yöneticilik yaptığı dönemde gayrimenkul ilgisi arttı ve sonrasında lüks mülklerin satışına yönelerek bu alanda kendisini geliştirdi. Million Dollar Beach House dizisinde, genç ve hırslı emlak danışmanları, Hamptons’taki lüks mülkleri satmak için gösterdikleri mücadele ile tanıtılıyordu. Sara, izleyicilere zengin ve şatafatlı yaşam tarzını sunmuştu. Dizi, Netflix platformunda “Rekabet çok sert ve drama çok fazla. Genç emlakçılar, Hamptons’taki yüksek fiyatlı evler için büyük mücadele veriyor,” şeklinde tanımlanıyor.

POLİSİN SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Sara Burack, Hamptons’taki yaz sezonunun, polo maçlarının ve yat yaşamının da yer aldığı bu popüler programın hayranları tarafından çok sevildiğini belirtmişti. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüp, kazaya karışan aracı bulmak için çalışmalarını devam ettiriyor. Yetkililer, sorumluların yakalanması için gerekli adımları atıyor.