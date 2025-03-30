Şara’nın Kabinesinde Yer Alan Kadın: LGBT Detayı

ŞAM’DA YENİ KABİNE YEMİN TÖRENİ

Suriye’nin başkenti Şam’daki halk sarayında, 61 yıllık Baas iktidarının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Ahmet Şara liderliğinde oluşturulan ilk kabine için yemin töreni gerçekleştirildi. Törenin başlangıcında bir konuşma yapan Şara, “Bugün, geçmişimizden aldığımız güçle, güçlü bir irade ve kararlılıkla, hak ettiğimiz bir geleceğe doğru yürümeye başladığımız gündür” dedi.

YENİ KABİNE ÜYELERİ VE TEMSİL

Yeni kabine, toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimlerden oluştu. Hristiyan toplumu tarafından bilinen ve feminist kimliğiyle dikkat çeken Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Dürzi nüfusunun yoğun olduğu Suveyda’dan Tarım Bakanı Emced Bedr ve Alevi nüfusun ağırlıkta olduğu Lazkiye bölgesinden Ulaştırma Bakanı olarak daha önce görev yapmış Yarub Bedir kabinede yer aldı. Ancak, Türkmen toplumunun temsil edilmemesi, bu kesimden tepkiyle karşılandı. Ayrıca İstihbarat Başkanı Enes Hattab’ın İçişleri Bakanlığı görevini devraldığı, Dışişleri ve Savunma bakanlıklarındaki isimlerin ise değişmediği gözlemlendi.

HIND KABAVAT KİMDİR?

1974 yılında Hindistan’da doğan Hind Kabavat, Suriye’de büyümüş Suriye asıllı Kanadalı bir hukukçu ve barış aktivistidir. George Mason Üniversitesi’nde Dinlerarası Diyalog ve Barış Çalışmaları Direktörü olarak görev yapan Kabavat, Suriye Müzakere Komisyonu’nun Cenevre Ofisi’nde başkan yardımcısı olarak da görev üstlendi ve Suriye barış müzakerelerinde önemli rol oynadı.

ÖĞRENİM GEÇMİŞİ VE ÇALIŞMALARI

Kabavat, Şam Üniversitesinde ekonomi eğitimi aldıktan sonra Beyrut Arap Üniversitesinde hukuk, Tufts Üniversitesi’nde ise uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca Toronto ve Harvard üniversitelerinde müzakere ve liderlik programlarına katıldı. 2004 yılından bu yana, Suriye’de dinler arası diyalog ve kadın hakları konularında çalışmalar yürüten Kabavat, mülteci kamplarında kadınlara ve barış gönüllülerine eğitim vermektedir. Tastakel isimli kadın merkezinin kurucuları arasında yer alarak, “barış yoluyla dönüşüm” yaklaşımıyla biliniyor.

ÖDÜLLERİ VE TOPLUMSAL ETKİNLİKLERİ

2007 yılında Tanenbaum Merkezi’nden “Eylemde Barış Yapıcı” ödülünü alan Kabavat, 2009’da George Mason Üniversitesi’nden Kamu Diplomasisi Ödülü ile onurlandırıldı. 2015 yılında eşcinsel haklarına desteğini gösteren Kabavat, Facebook profil fotoğrafını LGBT topluluğuna destek vermek amacıyla gökkuşağı formatında değiştirmiştir; bu durum Suriye tarihinde bir ilki temsil etmektedir.

YENİ KABİNE LİSTESİ

Şara’nın kabinesindeki diğer isimler ise şu şekildedir: Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, İçişleri Bakanı Enes Hattab, Adalet Bakanı Mahzar el Veys, Yüksek Öğretim Bakanı Mervan Halebi, Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayır Şükri, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Enerji Bakanı Muhammed Beşir, Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, Ekonomi Bakanı Nidal Şaar, Sağlık Bakanı Musab Nezzal el Ali, Yerel Yönetimler Bakanı Muhammed Ancerani, Telekomünikasyon Bakanı Abdüsselam Heykel, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Tarım Bakanı Emced Bedr, Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Terko, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürazzak, Kültür Bakanı Muhammed Salih, Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Samih Hamıd, Turizm Bakanı Mazen Salihani, İdari Kalkınma Bakanı Muhammed Sikaf, Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir ve Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa.