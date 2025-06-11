“Şara Radikal Grupların Hedefi Olabilir.”

SURİYE’DE YENİ YÖNETİMİN ÇABALARI

Suriye’de Beşar Esad rejiminin çökmesinin ardından oluşan yeni yönetim, ülkenin kalkınması için çalışmalarını sürdürüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bu çerçevede birçok ülkeyi ziyaret ederek diplomasi faaliyetlerine ağırlık veriyor. Ancak Şara hakkında eleştiriler ve endişeler de dile getiriliyor.

RADİKAL GRUPLARLA İLGİLİ UYARILAR

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Ahmed Şara’nın “kapsayıcı bir yönetim kurma ve Batı ile yakınlaşma çabalarının” kendisini radikal grupların hedefi yapabileceğini öne sürdü. Al-Monitor’a yaptığı açıklamada Barrack, “Şara’nın etrafında bir koruma sistemi oluşturmalıyız.” şeklinde görüş bildirdi.

ÇIKARLAR ÜZERİNDEKİ DEĞERLENDİRMELER

Barrack, Suriye’de devrim sürecinde Şara ile birlikte mücadele eden ve şu an ulusal orduya katılmaya çalışan yabancı savaşçıların, terör örgütü DEAŞ gibi gruplar tarafından tekrar radikalleştirilme girişimlerine maruz kaldığını savundu. Şara’yı “Zeki, kendine güvenen ve odaklanmış” bir lider olarak tanımlayan Barrack, onun geçmişteki bağlantılarına yönelik eleştirileri umursamadığını ifade etti. “Bugün çıkarlarımız onun çıkarlarıyla örtüşüyor.” diye ekledi.

YAPTIRIMLAR VE BEKLENTİLER

Barrack, Şara’nın farklı etnik ve dini grupların haklarını güvence altına alma vaadini unutmamak gerektiğine dikkat çekti. Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması için belirli koşulların bulunmadığını belirten Barrack, ancak bazı beklentilerin mevcut olduğunu söyledi. Bu beklentiler arasında Filistinli militanlara karşı daha sert bir tutum sergilenmesi, DEAŞ ile mücadelede daha etkili olunması ve Suriye’nin Abraham Anlaşmaları’na katılımı gibi adımlar yer alıyor.

İSRAİL VE SURİYE ARASINDAKİ GELİŞMELER

Barrack, İsrail ile Suriye yönetimi arasındaki gerilim ve olası normalleşme sinyalleri üzerinde durdu. İsrail’in Esad’ın devrilmesinden sonra Suriye’nin güneyindeki askeri faaliyetlerini artırarak Golan Tepeleri’nde geniş bir kontrol alanı elde ettiğini belirtti. “Her iki taraf, askeri çatışmaya girmenin kötü sonuçları doğuracağının farkında.” diyerek, Şara yönetimiyle İsrail arasındaki dolaylı iletişim tarzını vurguladı.