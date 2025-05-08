Şara, Yaptırımlar İçin Gerekçe Yok Dedi

SURİYE CUMHURBAŞKANI AHMED ŞARA’DAN YAPTIRIMLARA DAİR ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesine uygulanan yaptırımların sürmesi için hiçbir neden bulunmadığını dile getirdi. Fransa’da bulunduğu sırada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı’nda gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyen Şara, gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA DİKKAT ÇEKTİ

Suriye Cumhurbaşkanı, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları hakkında da konuştu. “Ara bulucularla bölgedeki durumun sakinleşmesi ve gerginliğin azaltılması için çabalar sürüyor. Böylece olaylar, her iki tarafın da kontrolünü kaybetmesine neden olacak bir noktaya gelmeden önce önlenebilir” diye belirtti. Ayrıca, İsrail’in Suriye’ye müdahalelerini rastgele ve düzensiz olarak tanımladı ve “İsrail, 1974 tarihli anlaşmayı ihlal etmiştir” ifadelerini kullandı.

Şara, Suriye’nin 1974 anlaşmasına bağlı kaldığını ve Birleşmiş Milletler’in Golan Tepeleri’ndeki Ateşkes Gözlem Gücü olan UNDOF’un geri dönmesi gerektiğini vurguladı. “İsrail ile ilişkisi olan tüm ülkelerle iletişim kurarak, İsrail’in Suriye iç işlerine müdahale etmeyi durdurması, Suriye hava sahasını ihlal etmemesi ve bazı tesisleri bombalamamaları için baskı yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

YAPTIRIMLAR İÇİN HİÇBİR GEREKÇE YOK

Beşar Esad rejimi döneminde Suriye’ye uygulanan yaptırımlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Şara, “Yaptırımların devam etmesi için hiçbir gerekçe yok” diyerek, bu durumun Suriye’nin gelişimi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu belirtti.