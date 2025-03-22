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Saraçhane’de Biber Gazı Sanılan Sigara Dumanı Paniği

İMAMOĞLU’NA YÖNELİK PROTESTO ETKİLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki göstermek için Saraçhane’de toplanan kalabalık, sigara dumanını biber gazı olarak algılayarak bir panik yaşadı. Bu sırada sahnede konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, durumu fark etti ve kitleyi yatıştırmak için adım attı.

ÖZEL’İN SÖZLERİ TRANŞİYONU SINIRLIYOR

Özel, “Sigara içiyorlar orada, biber gazı yok. Ben buradan görüyorum” şeklindeki açıklamasıyla panik halindeki vatandaşlara seslendi. Bu sözleri, alandaki gerginliği azaltmada etkili oldu. Yaşanan olay anı, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.

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