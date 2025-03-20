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Saraçhane’de Ekrem İmamoğlu’na Destek Toplantısı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşı büyük bir kalabalık, dün akşam Saraçhane’de bir araya geldi. Eşi Dilek İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Bugün sabah saatlerinden itibaren gözaltında olan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. 16 milyon İstanbullunun iradesi gözaltındadır. Kent Lokantası sayesinde et yüzü gören emekli gözaltındadır. Yurtta kalıp, okuyabilen gençler gözaltındadır. Ücretsiz ulaşım kullanabilen genç anneler gözaltındadır. Bugün gözaltında olan hukuk devletidir, demokrasidir; adalettir.”

SLOGANLARLA DESTEKLENEN KONUŞMA

Dilek İmamoğlu’nun konuşması boyunca oldukça sık bir şekilde sloganlar yankılanarak desteklendi. Konuşmasında belirttiği “Bugün gözaltına alınan kent lokantası sayesinde et yüzü gören emeklilerdir” cümlesi, sosyal medya üzerinde büyük bir tartışma başlattı. Bazı kullanıcılar Dilek İmamoğlu’nun bu ifadelerini desteklerken, diğer bazıları “Sadaka veriyorlar sanki” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

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