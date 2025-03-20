Saraçhane’de Protestolar: 6 Polis Yaralandı

İBB BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından birçok şehirde çeşitli protesto gösterileri gerçekleştirildi. Gösterilerin merkezi olan Saraçhane’de ise olaylar çıktığı için ortam biraz karıştı. Buradaki arbedede 6 polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise “sokak” çağrısı yaparak bu durumu destekledi.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN SERT TEPKİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada Özel’in çağrısına sert bir yanıt verdi. Yerlikaya, “Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle ‘sorumsuzluktur.’ Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin! Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır.” dedi.

ADALET BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Tunç, “Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez. Yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda, yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yer sokaklar değil bağımsız ve tarafsız yargıdır. Bu süreçte herkes sağduyulu olmalı; özellikle sorumluluk makamında bulunanlar açıklamalarında daha fazla dikkat ve özen göstermelidir. Provokatif açıklamalar yaparak ya da yargıyı tehdit ederek gerçekleri değiştirmek mümkün değildir” şeklinde konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SOKAKLARDAKİ ÇAĞRI

Özgür Özel, Saraçhane’deki konuşmasında ise “Bundan sonra kimse CHP’den salonlarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız. Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Şiddete bulaşmadan, hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Burası barikatları yıkanlara, yüzbinleri aşanlara helal olsun” dedi. Ayrıca Pazar günü için çağrıda bulunarak, “Bu tarihi göreve hazır mıyız? Pazar günü sadece CHP’lilerin günü olmaktan çıkmıştır” ifadelerini kullandı.