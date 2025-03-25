Saraçhane’deki Biber Gazı Müdahalesine Tepki

CHP’LİLERDEN TEPKİ GÖSTERİLDİ

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı gün başlayan Saraçhane eylemlerinin altıncı akşamında, mitingin bitiminden sonra Bozdoğan Kemeri önünde toplanan gençlerin üzerine biber gazı sıkıldı. CHP’liler ise bu duruma sert tepki gösterdi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Sanıyorlar ki gaz basarak buraya gelecek olan kalabalığı engelleyecekler. Sanıyorlar ki gaz basarak kadınların, çocukların, insanların sokağa çıkmalarını engelleyecekler. Ne kadar çok sıkıyorlarsa o kadar fazla gelecek insanlar. Yeter artık” dedi. Saraçhane’deki eylemde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasının ardından yurttaşlar evlerine gitmek için dağılmaya başladığı sırada biber gazlı bir müdahale gerçekleşti.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINACAK

Müdahale sırasında gazdan etkilenen polisler ve eylem yapan yurttaşları sakinleştirmeye çalışan Özgür Çelik, “Biz bugün gittik konuştuk, 3 Genel Başkan Yardımcısı, ben Vali ile konuştuk. Dedik ki biz kendi güvenlik tedbirlerimizi alacağız bu iş böyle olmuyor. Gaz sıkılıyor, insanlara şiddet uygulanıyor, insanlar zarar görüyor. Biz kendi tedbirlerimizi alacağız, lütfen sizde alın ve bu gerilimi ortadan kaldırın” dedi. Çelik, Bozdoğan Kemeri ve cami duvarı çevresindeki güvenlik tedbirleri hakkında konuşmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıca, Milletvekillerinin sahada olduğunu ve iletişim halinde olduklarını ifade etti.

BASINDA YER ALAN İFADELER

Çelik, “Ben Bozdoğan Kemeri’ndeydim, orada insanlar bekliyor, slogan atıyorlar, direniş yapıyorlar. Genel Başkan kürsüden iner inmez, daha binadan içeri girmeden kalabalığın üstüne gaz sıkıyorlar. Burada 50 yaşında, 70 yaşında insanlar var, kadınlar, gençler ve çocuklar var. İnsanların üstüne gaz sıkıyorlar” dedi. Özgür Çelik, “Müdahale anında Vali’yi aramaya çalıştınız, telefonunu açtı mı?” sorusunu yanıtlayarak, “Ben sayın vali ile günde 10-15 kere konuşuyorum. Bugün yüz yüze görüştüm; bu kriz anında iki sefer ulaşmaya çalıştım, açmadı. Kriz anında hiçbir bürokrat ortadan kaybolmamalı” ifadesinde bulundu.

YEREL POLİSLE İŞBİRLİĞİ YAPILDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, “Valilikte yaptığımız görüşmeden sonra polisle beraber gezdik, emniyeti beraber aldık, bütün Milletvekili gruplarını belirledik. Başkanım da sıfır noktasındaydı. Emniyet müdürüne sordum, cevap veremedi. Dedik ki onlara bir hamle yapacaksanız önce bize söyleyin. Öğrencilerin üzerine geliyorlar; en önde ben varım, tamamen kevgire dönüyor” ifadelerini kullandı. Özçağdaş, “Bu Türkiye’nin güvenliği için doğru değil. Bakın bazı gruplar bugün burayı karıştırmaya çalıştılar” şeklinde uyarıda bulundu.