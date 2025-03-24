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Saraçhane’deki Eylemde Tehdit Eden Öğrenci Yakalandı

İSTANBUL’DA TEHDİT EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YAKALANDI

İstanbul Saraçhane’de gerçekleştirilen eylemlerde, polisi “Seni emekli olduğunda bulacağım” şeklinde tehdit eden üniversite öğrencisi Kocaeli’de yakalandı. Eylemlerde yer alan bir kişi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline bağırarak “Seni emekli maaşını almadan önce bulacağım” diyerek görüntülü bir video ile tehditte bulunmuştu. Bu video, A.K. adlı şahıs tarafından X isimli sosyal medya platformunda paylaşılmıştı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İstihbarat Daire Başkanlığı’nın koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda polis ekipleri, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde olduğu belirlenen şahsı, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan yakaladı. A.K. adlı üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

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