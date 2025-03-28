Saraçhane’deki Eylemde Viral Olan CHP’li

DİKKAT ÇEKEN OLAY

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının hemen ardından Saraçhane’de gerçekleşen eylemler sırasında ilginç bir durum meydana geldi. Eylem alanına bakan bir binanın balkonuna çıkan CHP’li bir yetkili, fotoğraf çektirmek amacıyla pek çok farklı poz denedi. Eylemcilerin kameralarına yansıyan bu görüntüler hızla viral hale geldi.

VİRAL GÖRÜNTÜLER

Bu olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Balkon üzerinde poz vermeye çalışan CHP’li yetkilinin değişik şekillerde fotoğraf çektirme çabaları, eylemin anlık görüntüleriyle birleşerek dikkatleri üzerine topladı.