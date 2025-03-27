Saraçhane’deki Protesto Zararı Tepki Çekti

PROTESTOCULARIN ZARARLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Saraçhane’ye giden protestocuların neden olduğu zararlar giderek daha görünür hale geliyor. İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için izinsiz gösteri düzenleyen grup, kutsallarımıza zarar verdi.

CAMİİ HEDEF ALINDI

CHP Lideri Özgür Özel’in çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, Ramazan ayında Şehzadebaşı Camii’ni hedef aldı, mezar taşlarını kırdı ve çevreyi çöplüğe dönüştürdü. Caminin dış avlusunda alkol alıp kutuları etrafa attılar.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyada yer alan bir görüntüde, bir kişinin Şehzade Camii duvarına tuvaletini yaptığı görüldü ve bu durum büyük infial yarattı. Ayrıca cami bahçesinde alkol alanların görüntüleri de ciddi tepki topladı.

TÜM KESİMLERDEN TEPKİ

Kutsallara yönelik saldırılara toplumun her kesiminden tepki geldi.

IMAMIN UYARILARI DİKKAT ÇEKTİ

Şehzadebaşı Camii İmamı, dün gece Kadir Gecesi’nde gerçekleştirdiği vaazda önemli uyarılarda bulundu. “Boşuna umutlanmayın” diyen imam, “Demir yumruğu yersiniz, akıllanın, aklınızı başınıza alın” ifadelerini kullandı. İmam ayrıca, “İnsanlara hakaret ve küfürle değil, dua ederek kurtulmalarına vesile olacağız inşallah” şeklinde konuştu.