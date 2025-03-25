Saraçhane’deki Protestolarda Polisten Sert Müdahale

POLİS MÜDAHALESİ VE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

Saraçhane’de gerçekleştirilen mitingin ardından, polis ekipleri göstericilere sert bir müdahale gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz’ın, birkaç metreden göstericilere biber gazı sıkan bir polise müdahale ettiği anlar kameralara yansıdı. Aynı zamanda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, üzerinde üniforması bulunan bir İBB zabıtasıyla ilgili yaşanan gazlı müdahaleyi sosyal medya hesabından paylaştı. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan protestolar hâlâ sürüyor.

TOPLUMUN TEPKİSİ VE MİTİNGE KATILIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşılık vererek yüz binlerce vatandaşla birlikte Saraçhane’de buluştu. Mitingin ardından, polis ekipleri göstericilere müdahale gerçekleştirdi. Bu sırada Deniz Yavuzyılmaz, polisin göstericilere karşı uyguladığı müdahale anlarını ve kendi müdahalesini paylaştı. Yavuzyılmaz, paylaşımında, “Dün gece Saraçhane Meydanında; Anayasal hakkını kullanarak barışçıl bir şekilde sesini duyurmak için bir araya gelen gençlerimizin üzerine birkaç metre mesafeden biber gazı sıkıldığı esnada bu durumu engelledik. Gençlerimizin ve polisimizin karşı karşıya gelmemesi için arada kalkan olmayı sürdürüyoruz.” şeklinde ifadeler kullandı.

ZABITA GÖREVLİSİNE YAPILAN MÜDAHALE

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, polis müdahalelerinin dozuna karşı çıkarak duruma tepki gösterdi. Üzerinde üniforması bulunan İBB zabıtasının yüzüne biber gazı sıkıldığı anları paylaşan Çelik, “Diyorlar ya ‘polise cisim atanlara, küfür edenlere gaz sıkılıyor’ diye… Şayet, cisim atan, küfreden varsa, bizden değildir. Ancak Camii’yi, içindeki hazireyi, ecdad mirasını korumak için İBB’nin görevlendirdiği zabıtaya, üzerinde üniforması olduğu halde plastik mermi atılıyor, yüzüne gaz sıkılıyor! Bu kötülüğü durdurun!” sözleriyle durumu eleştirdi.