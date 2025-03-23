Saraçhane’den Taksim’e Yürüyen Gruba Müdahale

POLİS MÜDAHALESİYLE YÜRÜYÜŞ KESİNTİYE UĞRADI

Saraçhane’den Taksim’e gitmek isteyen bir grup, polis ekiplerine su şişesi ve havai fişek fırlattı. Bunun üzerine polis, gruba müdahale etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı “yolsuzluk ve terör” soruşturmalarını protesto etmek amacıyla bir araya gelen grup, Saraçhane’den Taksim yönüne yürümek istedi.

ÇEVİK KUVVET POLİSİNE SALDIRI

Grup, Bozdoğan Kemeri önünde bekleyen çevik kuvvet polisine su şişesi ve havai fişek atmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri anında müdahale gerçekleştirerek, grubun dağılmasını sağladı. Müdahalenin ardından, protestocular ara sokaklara dağıldı.