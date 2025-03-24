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Saraçhane Eyleminde Sürpriz Evlenme Teklifi

GENÇ, POLİS BARİKATINDA EVLENME TEKLİF ETTİ

İBB Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için gerçekleştirilen Saraçhane eylemlerinde beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Etkinlik alanında yer alan bir genç, polis barikatının önünde diz çökerek sevgilisine evlenme teklif etti.

ŞAŞKINLIK VE SEVİNÇ HAKİMDİ

Göstericiler ve çevrede bulunan vatandaşlar, bu beklenmedik an karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Genç kadının teklifi kabul etmesiyle birlikte kalabalık alkış ve tezahüratlarla destek verdi. O anın görüntüleri, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

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