Saraçhane Eylemleri 7. Gününde Sona Eriyor

SARAÇHANE’DE EYLEMLER SON BULUYOR

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan eylemler, 7. gününde sona eriyor. Saraçhane’deki İBB merkez yerleşkesinin önünde kurulan yer sofrasında vatandaşlarla beraber iftar yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gece 20.30 mitingleri Saraçhane için son bulacak ama Saraçhane başka bir formata dönecek.” dedi.

RAMAZANDA ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Özel, “Bugün Ekrem Başkan ile konuştuk. Ramazan boyunca iftarlar olacak hatta çocuklar için yarından itibaren eğlenceler olacak. Burası bayramla birlikte İstanbul’un Ekrem Başkan ile bayramlaşacağı bir merkeze dönüştürülecek. CHP olarak biz de onunla, bütün İstanbul’la burada bayramlaşacağız.” ifadelerini kullandı. Cumartesi günü bayram arifesi olduğunu belirten Özel, “Hem Türkiye’nin demokrasi bayramının arifesindeyiz hem Ramazan Bayramı arifesindeyiz. İki büyük meydandan birindeyiz. Ya Maltepe’deyiz ya Yenikapı’dayız ama darbecilerin karşısında omuz omuza mücadeleyi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

DİRENİŞ SÜRECEK

Özel, “Biz Saraçhane’de bir şeyi sönümlendirmiyoruz. Darbeye karşı Saraçhane direnişini noktalarken bütün Türkiye’de başlayacak darbeye karşı Ekrem İmamoğlu’nun serbest kalması, tutuksuz yargılanması, yargılamaların TRT’den yayınlanması ve erken seçim sürecinin başlaması için hep birlikte ayağa kalkıp seçim kampanyamızı başlatıyoruz.” diyerek, mücadelelerinin süreceğini vurguladı.