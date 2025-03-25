Saraçhane Eylemleri Neden Bitiyor?

CHP SARAÇHANE BULUŞMALARI SONLANIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in düzenli çağrılar yaptığı Saraçhane buluşmaları, büyük bir katılımla gerçekleşti. Ancak, Özel’in son açıklaması, “CHP Saraçhane eylemlerini neden sonlandırıyor?” sorusunu gündeme taşıdı. CHP’nin Saraçhane eylemlerinin neden sona ereceği merak konusu oldu.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Özgür Özel, Saraçhane buluşmalarının sona ereceğini duyurdu. İBB meclisinde başkanvekili seçileceğini hatırlatan Özel, yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Ekrem Başkan gelip makamına oturana kadar çarşamba günü bir CHP’li meclis üyesi vekil seçilecek ve biz o anda bu kayyım riskini bertaraf etmiş olacağız.” Bu çerçevede, “Sonrasını sonra konuşuruz. Yepyeni eylemler, yepyeni mitingler, bambaşka mitingler, bambaşka heyecanlar. Ama bir elimiz, bir ayağımız kalbimiz Saraçhane’de olmak üzere bir büyük kapanışı, bir büyük başlangıcı, bir büyük şahlanışı yapmaya hem demokratik direncimizin zaferini kutlamaya hem de büyük bir demokrasi devrimini başlatmaya, yarın akşam da Saraçhane’yi doldurmaya var mısınız?” sözleriyle yeni bir sürecin başladığını vurguladı.