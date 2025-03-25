Saraçhane İzinsiz Yürüyüşe Katılanlar Sınırdışı Edildi

SINIRDISI EDİLDİ

Saraçhane’de izinsiz gerçekleştirilen yürüyüşlere katılan Amerikalı Michael Anthony Ganoe, Türkiye’den sınırdışı edildi. Ganoe’nin polise kendisini gazeteci olarak tanıttığı, ancak bu iddiasını destekleyen bir belge veya bulguya ulaşılamadığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sürdürülen soruşturmaların ardından, Ganoe’nin Saraçhane’deki yasadışı yürüyüşlere katıldığı tespit edildi. Ganoe’nin, İsrail askerleriyle çekilmiş bir fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri onu yakalamak için harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Sirkeci’de bir otelde kaldığı belirlenen Ganoe, yanında bulunan Romanyalı Daniel Alexandre Loftus ile birlikte gözaltına alındı. Michael Anthony Ganoe, emniyetteki ifadesinde serbest gazetecilik yaptığını ve sosyal medya üzerinden haber paylaştığını belirtti. Ancak ekipler, yaptığı incelemede Ganoe’nin gerçek bir gazeteci olduğuna dair bir bulguya ulaşamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, Ganoe ve Loftus, ‘Halkı kin ve nefrete sürükleme’ suçlaması ile sınırdışı edildi.

Ayrıca, Amerikalı Ganoe’nin daha önceki aylarda Romanya’da bir eyleme katıldığı ve Sirkeci’de otelde kalan Daniel Alexandre Loftus ile Romanya’da tanıştıktan sonra Türkiye’ye geldikleri öğrenildi.