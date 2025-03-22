Saraçhane Protestolarında Polis ve Eylemci Çatışması

GÖZALTINA ALMA SONRASI EYLEMLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yaşanan terör ve yolsuzluk soruşturması sebebiyle Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, son üç gündür İBB’nin Saraçhane’deki binası önünde protesto gösterileri düzenleniyor. Bu gösteriler sırasında polis ve eylemciler arasında zaman zaman tansiyon yükseliyor. Emniyet güçleri, olaylara biber gazı ile müdahale ediyor.

PROTESTOCULARDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Biber gazı ile müdahale sonrasında, bir protestocu ile CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek arasında oldukça dikkat çekici bir diyalog gerçekleşti. Eylemci Gökçek’e, “Madem dokunulmazlığınız var siz önden yürüseniz de biz bu kadar biber gazı yemesek.” dedi. Gökçek ise buna, “Bakın siz dokunulmazlığı yanlış anlıyorsunuz.” şeklinde yanıt verdi. Diğer bir eylemci de Gökçek’e, “Senin biber gazı yediğine mermi yediğine ben inanmıyorum. Hiç birimiz inanmıyoruz.” diyerek tepki gösterdi.