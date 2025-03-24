Saraçhane Protestosunda 43 Kişi Gözaltına Alındı

İSTANBUL’DA PROTESTO EYLEMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan ‘yolsuzluk’ soruşturması çerçevesinde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Saraçhane’de bir araya gelen grup, Bozdoğan Kemeri üzerinden Taksim’e yürümek istedi.

POLİS VE GÖSTERİCİLER ARASINDA ARBEDE

Göstericiler, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine taş, meşale, şişe ve yanıcı maddeler fırlattı. Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Polis, göstericilere dağılmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Ancak, bu uyarılara aldırış etmeyen gruba, polis biber gazı kullanarak müdahale etti.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, bazı göstericilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, merhum annesine ve ailesine sürekli hakaret ettiğine tanık olundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaparak, “Saraçhane’de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır.” ifadelerini kullandı.

GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

İlerleyen saatlerde konuya ilişkin bir paylaşım daha yapan Yerlikaya, “Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.” dedi.