Sarah’nın Sesini Yeniden Duyması Mucizeydi

SARAH’IN SES MUCİZESİ

Sarah Ezekiel, uzun bir süre sonra duyduğu kendi sesinin onun için bir mucize olduğunu düşünüyor. İlk başta sesini hatırlamakta zorlanmış. 34 yaşındayken motor nöron hastalığı ALS nedeniyle sesini ve ellerini kullanamaz hale geldi. Bu hastalık, ikinci çocuğuna hamile kaldıktan birkaç ay sonra belirmişti. Çocukları Aviva ve Eric, annelerinin sesini bir makineden gelen haliyle duyup büyüdüler. 25 yıl sonra yapay zeka, annelerinin gerçek sesini, eski bir VHS kasetindeki sekiz saniyelik sesten yeniden oluşturdu. Sarah, BBC Access All olarak bilinen bir podcastte, sensör teknolojisi aracılığıyla duygu ve düşüncelerini paylaştı.

TEKNOLOJİNİN YARDIMIYLA İLETİŞİM KURMAK

Göz izleme teknolojisi, Sarah’nın önündeki ekranda harflere bakarken gözlerini takip eden bir kamerayla çalışıyor. Sarah’nın baktığı harflerle eş zamanlı olarak, genç yaşına ait sesi duyuluyor. Bristol merkezli yardımcı teknoloji şirketi Smartbox, Sarah’ya sesini geri kazandırmak için gerekli destekleri sağladı. Şirket, aileden bir saatlik ses kaydı istemişti. Sarah ve çocukları, uygun bir kayıt arayışı içine girdi. Ancak Sarah, akıllı telefonların ve sosyal medyanın bulunmadığı 2000 yılında sesini kaybetmişti. Uzun bir arayışın ardından, kızı Aviva’nın henüz bebekken çekilmiş bir VHS kaseti bulundu. Kayıt, 1990’lar teknolojisiyle üretilmişti ve gerek görüntü gerek ses kalitesi oldukça düşüktü.

ALS HASTALIĞININ KISA TARİHİ

Sarah, 34 yaşında hayatı birden değişirken Londra’da yaşam dolu bir bireydi. Yayıncılık sektöründe çalışıyordu, bir çocuğa sahipti ve ikinci çocuğu için bekliyordu. Ancak doğum sürecinde kendini iyi hissetmemeye başlamıştı. Konuşması yavaşlamış ve sol kolunda bir güçsüzlük hissediyordu. Genç anneye, ALS (Amiyotrofik Lateral Skleroz) tanısı konuldu. İngiltere’de her yıl yaklaşık 1000 kişiye bu hastalığın tanısı konuluyor. Hastaların çoğu konuşma yeteneğini kaybediyor. İlk teşhis sonrası Sarah, “İnkar halindeydim, iyi olacağımı düşünüyordum” sözleriyle o dönemi açıklıyor. Durumu, ikinci çocuğu Eric doğduktan sonra hızla kötüleşti; birkaç ay içinde ellerini kullanamaz hale geldi ve ardından anlaşılır bir şekilde konuşamaz oldu.

BİLİMSEL KATKI VE İDARE ETME YETENEĞİ

Sarah, kısıtlı hareketleri ve iletişim engeli nedeniyle yalnızlıkla mücadele etti. İlk beş yılını televizyon izleyerek ve çocuklarının büyümesini gözlemleyerek geçirdi. Bugün 25 yaşında olan Eric’in en eski anısı annesinin felçli oluşuyla ilgili. 28 yaşındaki Aviva ise annesinin çilek hazırlamak için yardım istediği ancak buna gücü yetmediği anıyı hatırlıyor. Teşhisin konulmasından beş yıl sonra, sensör teknolojisi sayesinde Sarah için bir iletişim kanalı açıldı. Göz hareketleriyle kelimeler oluşturabiliyor ve sentetik bir sesle de olsa konuşabiliyordu. Bu teknoloji, onun ALS hastaları için çalışan bir derneğe gönüllü olmasına da yardımcı oldu.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SESİN YENİDEN KAZANILMASI

Bristol merkezli Smartbox’tan Simon Poole, ümitsizliğe kapıldığında ElevenLabs’ın teknolojisinin ortaya çıktığını belirtiyor. Bu teknoloji sayesinde, Sarah’nın sesini ayırt etmeyi başardı. Ancak ortaya çıkan ses zayıf ve tonlamadan yoksundu. Başka bir uygulamadan yardım alarak, Sarah’nın sesinin tonlamasına yaklaşmayı başardı. Sonunda Simon, Sarah’ya gönderdiği kayıtlara karşılık, bu sesin ona çok duygusal geldiğini belirtti. Aviva, annesinin yapay zeka destekli sesini “muhteşem” şeklinde tanımlarken, “Hâlâ buna alışmaya çalışıyorum” diyor. Sarah’nın eski sesini geri kazanması, ailesini yeniden yakınlaştırdı. Artık duygularını ifade edebiliyor, mutluluğunu, üzüntüsünü ve öfkesini rahatlıkla dile getirebiliyor.

TEKNOLOJİNİN DUYGUSAL VE TOPLUMSAL ETKİLERİ

Sheffield Üniversitesi’nde yapay zeka ve topluma etkileri üzerine çalışan Dr. Susan Oman, yapay zeka tarafından oluşturulan seslerin hasta bireyler için büyük bir gelişme olduğunu ifade ediyor. “Eğer o ses size benzemiyorsa, siz de kendinize benzemiyorsunuz demektir” diyor. Ayrıca, aksanların korunmasının önemine vurgu yaparak insanlardaki kaybolmuş aksanların geri kazanılmasına dikkat çekiyor. Sarah, bazen eski yapay sesini özlediğini şakayla ifade ediyor ve bunun üst sınıfa ait bir ses olduğunu belirtiyor. Sesini geri kazandığı için ise “Geri döndüğüme sevindim. Robot olmaktan daha iyi” diyor. Bu süreç, sadece bireysel bir kazanım değil, aynı zamanda aile dinamiklerini de olumlu bir şekilde etkiliyor.