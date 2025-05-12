Şarampole Devrilen Araçta İki Yaralı

SEYDİŞEHİR’DE OTOMOBİL ŞARAMPOLDE DEVRİLDİ
Seydişehir ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında otomobilin şarampolde devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Miyase Sunan yönetimindeki 07 CCA 55 plakalı araç, Seydişehir Bozkır yolu üzerindeki Kumluca Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
KAZA SONRASI ACİL HİZMETLER SEVK EDİLDİ
Olayın bildirilmesi üzerine hemen sağlık ve polis ekipleri kaza mahalline yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü Miyase Sunan ve yanında bulunan Zehra Doğancı, Seydişehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.