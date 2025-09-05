Saran, Adayım Dedi, Oy Alacağım!

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI SADDETTİN SARAN’DAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, seçime dair bilgi verdiği programda önemli açıklamalara imza attı. Sports Digitale’e katılan Saran, Başkan Ali Koç’un kendisine yaptığı teklifi ilk kez dile getirdi. Saran, özellikle eleştiriler yöneltenlere yanıt vererek, “Çıkmış birisi ‘Saran gelirse maaşları nasıl ödeyecek’ diyor. Sen hayatında çıkıp bir tane maaş ödememiş adamsın. Bunlar fırıldak insanlar. ‘Fenerbahçe’yi seviyorum’ deyip Fenerbahçe’den nemalanan insanlar bunlar. Güç neredeyse bu adamlar hep oradalar.” dedi.

TÜM SÖZLERİNİ TUTTUĞUNU VURGULADI

Verdiği tüm sözlerin arkasında durduğunu ifade eden Saran, “Sözlerimi hep tuttum. Ali Bey adaysa, aday olmayacağım dedim. Sonrasında o süreçte seçim varsa, şartsız adayım dedim. Başarısız olursak da bırakacağım diyorum. Bu sözümü de tutacağım.” şeklinde konuştu. Saran, Ali Koç’un kendisine yaptığı teklifte ise “Ali Koç, beraber çalışmayı teklif etti ama kabul etmedim. Bana futbol şubeyi gel sen yönet diye teklifte bulundu. Ben 1 oy bile alsam bu seçime gireceğim!” ifadelerini kullandı.