Haberler

Saran, Adayım Dedi, Oy Alacağım!

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI SADDETTİN SARAN’DAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, seçime dair bilgi verdiği programda önemli açıklamalara imza attı. Sports Digitale’e katılan Saran, Başkan Ali Koç’un kendisine yaptığı teklifi ilk kez dile getirdi. Saran, özellikle eleştiriler yöneltenlere yanıt vererek, “Çıkmış birisi ‘Saran gelirse maaşları nasıl ödeyecek’ diyor. Sen hayatında çıkıp bir tane maaş ödememiş adamsın. Bunlar fırıldak insanlar. ‘Fenerbahçe’yi seviyorum’ deyip Fenerbahçe’den nemalanan insanlar bunlar. Güç neredeyse bu adamlar hep oradalar.” dedi.

TÜM SÖZLERİNİ TUTTUĞUNU VURGULADI

Verdiği tüm sözlerin arkasında durduğunu ifade eden Saran, “Sözlerimi hep tuttum. Ali Bey adaysa, aday olmayacağım dedim. Sonrasında o süreçte seçim varsa, şartsız adayım dedim. Başarısız olursak da bırakacağım diyorum. Bu sözümü de tutacağım.” şeklinde konuştu. Saran, Ali Koç’un kendisine yaptığı teklifte ise “Ali Koç, beraber çalışmayı teklif etti ama kabul etmedim. Bana futbol şubeyi gel sen yönet diye teklifte bulundu. Ben 1 oy bile alsam bu seçime gireceğim!” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ukrayna Fransa Maçını EXXEN’den İzleyin

Ukrayna-Fransa maçı heyecanla bekleniyor. Maçın canlı yayın bilgileri ve izleme yöntemleri araştırılmakta. Kesintisiz maç izlemek için detaylar sunuluyor.
Haberler

İngiltere’de Kabine Değişikliği Gerçekleşti

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer, Angela Rayner'ın istifasının ardından yeni kabineyi duyurdu. David Lammy, başbakan yardımcılığına; Yvette Cooper ise dışişleri bakanlığına atandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.