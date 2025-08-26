Saran, Fenerbahçe’nin geleceği için yola çıktı

BAŞKANLIK ADAYINI AÇIKLADI

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi, Sadettin Saran, başkanlık adayı olduğunu duyurdu. Saran, yaptığı açıklamada, “Fenerbahçemizin geleceği için üstümüze düşen sorumlulukla ‘Söz Fenerbahçe’ diyerek yola çıkmıştık. Çünkü camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz” dedi. Ayrıca, kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyesinin desteğiyle imza sürecini tamamladıklarını dile getirdi.

TUTTUR HİSSELERİNDEN FERAGAT EDİYOR

Sadettin Saran, “Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız” şeklinde konuştu. Ayrıca, Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe başkan adayı olan Saran, sahibi olduğu bahis sitesi ‘Tuttur’ hisselerinden feragat etmek için Spor Toto’ya resmi başvuru yaptı. Böylece, Saran Tuttur’u resmen bırakacak.

KULÜP BAŞKANLARININ BAĞLANTILARI

Yapılan açıklamalara göre, kanun ve kurallar gereği, kulüp başkanlarının bahis şirketleriyle bağlantısının olmaması gerektiği ifade ediliyor. Saran bu adımı atarak, kurallara uygun hareket etmekte ve bu süreçte Fenerbahçe’nin geleceğine odaklandığını gösteriyor.