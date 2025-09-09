Saray’da Çöp Kamyonu Çarptı, Öldü

TEKİRDAĞ’DA BİR TRAFİK KAZASI

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde, yolun karşısına geçerken çöp toplama kamyonunun çarptığı Selim Gürbüz (70) hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 14.00 sıralarında Saray’ın Ayazpaşa Mahallesi Çerkezköy Caddesi’nde meydana geldi. Marketten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Gürbüz’e, yan yoldan çıkan çöp toplama kamyonu çarptı.

KAZANIN DETAYLARI

Emre Y. isimli sürücünün kullandığı belediyeye ait 59 ACG 874 plakalı çöp toplama kamyonu, Gürbüz’ü altına aldı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde Gürbüz’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Gürbüz’ün naaşı, Saray Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili olarak polis, kamyonun sürücüsü Emre Y.’yi gözaltına aldı ve kazayla ilgili soruşturma sürüyor.