Saray Tava, Selçuklu Lezzetleri Arasında

SELÇUKLU MUTFAĞI BAŞYAPITI: SARAY TAVA

Saray tava, içerisinde kullanılan malzemelerle Selçuklu mutfağının en önemli lezzetleri arasında öne çıkıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, geçmiş yıllarda Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuruyla saray tavanın coğrafi işaret tescil belgesi almasını bekliyor. Yüz yıllık bu yemeğin malzemeleri arasında kuzu eti, kuru meyve, kuruyemiş ve bal bulunuyor. Şef Ahmet Özbay, saray tava hakkında önemli bilgiler paylaştı.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE: YEMEK KÜLTÜRÜ

Bir restoranda şeflik yapan Ahmet Özbay, Selçuklu mutfağındaki yemekleri modern yorumlarla günümüze uyarladıklarını belirtti. “Selçuklu mutfağında yer etmiş yemekleri gün yüzüne çıkartmak istedik. Aslında Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait yemeklerin çoğu imkansızlıklar nedeniyle ortaya çıkmıştır. Saray tavamız, Selçuklu döneminde saraylarda sunulan bir ziyafet yemeği. Tatlı bir yemeğe dönüşmesi için bal kullandık ve içerisine kurutulmuş meyveler ekledik. Bu, kuzu eti ile birlikte tüm aromaların birleştiği bir saray davet yemeğidir. Günümüzde hızlı servis yapabilmek için bu yemeği tava biçiminde sunuyoruz. Selçuklu döneminde bunun birçok örneği vardı. Biz de bu örneklerden faydalanarak hizmet veriyoruz. Misafirlerimizin en çok tercih ettiği yemeklerden biri olan kuzu saray tavamız her zaman ön plandadır. Hatta günümüz şartlarına uyarlayarak bunu tavuk etiyle de hazırlıyoruz. Böylece geçmişin mutfağını günümüze taşıyarak yeni nesillere Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait lezzetleri tatma imkanı sunabiliyoruz.”