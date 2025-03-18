Saray Torununun Mücevherlerini Hizmetçi Çaldı

HIRSIZLIK OLAYI VE MAĞDURUN İHBARI

Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin’in torunlarından Mesude Evliyazade, Sarıyer’deki konutunda büyük bir hırsızlık olayı yaşadı. Evinde bulunan ve aralarında Ulviye Sultan’dan kalma pırlanta işlemeli altın bileziğin de yer aldığı toplam 11 milyon 650 bin liralık mücevherleri çalındıktan sonra, durum polise bildirildi. Mesude Evliyazade, 15 Mart 2025 tarihinde hırsızlık ihbarında bulunarak yardım istedi.

ŞÜPHELİLERİN TANIMLANMASI VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Evden çalınan mücevherlerin yanında çanta ve elbiselerin de kaybolduğunu ifade eden Mesude Evliyazade, bu eşyaların yatılı olarak işe aldığı hizmetçi T.Ç. tarafından alındığını belirtti. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, evdeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda, hizmetçi T.Ç.’nin düzenli aralıklarla izne çıkarken, evden poşetlerle ayrıldığı görülüyor. Bu bilgilere dayanarak, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri T.Ç.’yi Esenyurt’ta yakaladı.

ELE GEÇİRİLEN EŞYALAR VE YARGILAMA SÜRECİ

T.Ç.’nin evinde gerçekleştirilen aramalarda, çalınan 79 parçadan oluşan çanta ve elbise gibi eşyalar bulundu. Güvenlik güçleri, T.Ç.’nin bu eşyaları sosyal medya üzerinden satışa çıkarmaya çalışan kızı S.N.Ş.’yi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kızı S.N.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.