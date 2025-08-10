Saray ve Özalp’ta Sel Felaketi Yaşandı

SAĞANAK NEDENİYLE SELE DÖNÜŞEN YAĞIŞ

VAN’ın Saray ve Özalp ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kırsal iki mahallede sele sebep oldu. Debisi yükselen derelerden taşan sel suları nedeniyle bahçeler su altında kaldı ve bazı evler de suyla doldu. Saray ilçesine bağlı Ferit Melen ile Özalp’ın Noşar Mahallelerinde bu akşam etkili olan sağanak, ciddi su baskınlarına neden oldu.

İLK MÜDAHALE BELEDİYE İŞ MAKİNELERİYLE YAPILDI

Her iki mahallede derelerin taşması sonucu bazı evler ve bahçeler kısmen suyla doldu. Yağışın ardından bölgeye ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iş makineleri gönderildi. Sele ilk müdahale, ilçe belediyelerine ait iş makineleriyle gerçekleştirildi. Kayyum atanan Van Büyükşehir eski Belediye eş başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal ile Saray Belediye eş başkanları Filiz Öztürk ve Davut Acar, selden etkilenen Saray ilçesine bağlı Ferin Mahallesi’nde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi.

ÖZALP’TE DE SEL FELAKETİ YAŞANDI

Öte yandan, Özalp ilçesine bağlı Noşar Mahallesi’nde de benzer bir sel olayı meydana geldi. Bazı evler ve bahçeler sel suları altında kalırken, Özalp Belediyesi’ne ait iş makineleri de çalışmalara başladı. Özalp Belediyesi eş başkanları Sakine Kutpınar ve Ecevit Ceylancı, mahallenin durumu ile ilgili incelemelerde bulundu.