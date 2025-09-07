Haberler

Saray ve Vize’de Denize Girmek Yasak

DENİZE GİRME YASAĞI UYGULAMASI

Tekirdağ’ın Saray ilçesi ile Kırklareli’nin Vize ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Saray ilçemiz sınırları içerisinde 07-08/09/2025 tarihlerinde 2 gün denize girmek yasaklanmıştır.”

VİZE’DE PLAJLARDA YASAK

Vize Kaymakamlığı da benzer bir duyuru yaparak, “Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 7-8 Eylül 2025 günlerinde 2 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır.” ifadesini kullandı. Bu yasak, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacı ile alınmıştır.

