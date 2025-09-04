Saraybosna’da Kağıt Gemiler Bırakıldı

DAYANIŞMA ETKİNLİĞİ

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki Miljacka Nehri’nde, Filistin ile dayanışma amacıyla ve İsrail’in ablukasını kırmak için 44’ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) ile destek olmak amacıyla kağıttan gemiler bırakıldı. Miljacka Nehri’nin Bentbaşı mevkisinde buluşan onlara, ellerindeki Filistin bayraklarıyla kağıttan gemilerini suya bıraktı. Grup, “Özgür Filistin” sloganları atarken, kağıttan gemilerine “ablukayı kaldırın” yazıları yazdı. “Soykırımı durdurun” pankartları taşıyan gruba, bölgedeki turistler de destek verdi.

KÜRESEL SUMUD FILOSU HEDEFİ

Küresel Sumud Filosu, Filistin ile dayanışma ve İsrail’in ablukasını kırmak amacıyla, 44’ten fazla ülkenin destekleriyle oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos’ta İspanya’nın Barselona kentinden Gazze’ye doğru yola çıktı. Aynı gün, İtalya’nın Cenova kentinden 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu’na katılmak üzere Akdeniz’e doğru açıldı.

SUMUD KAVRAMI

Arapça “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamlarına gelen Sumud, 1967’deki Altı Gün Savaşı’nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalmasını, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulmasını, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarını ifade ediyor. Bu kavram, Filistin’de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın ile tasvir ediliyor.