Saraybosna Film Festivali Yarın Başlıyor

SARAYBOSNA FİLM FESTİVALİ BAŞLIYOR

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da, bu yıl 31’incisi gerçekleştirilecek Saraybosna Film Festivali (SFF), yarın düzenlenecek kırmızı halı töreniyle kapılarını açıyor. Başkentteki Ulusal Tiyatro binasında yapılacak olan festivalde, geleneksel motiflerin yer aldığı “kırmızı halı” hazırlanırken, bölge ve uluslararası sinema dünyasından pek çok isim bir araya geliyor. Festivalin açılışı, Bosna Hersekli yönetmen Dino Mustafic’in “Paviljon” filmiyle gerçekleşecek.

SFF’DE YARIŞMACILAR BELİRLENİYOR

Saraybosna’nın önemli kültürel etkinliklerinden biri olan SFF’de, “Saraybosna’nın Kalbi” ödülü için farklı kategorilerde 50 film yarışıyor. Bu yıl “En İyi Kısa Film” kategorisinde, Rabia Özmen’in yönetmenliğini üstlendiği Türk yapımı “Prosedür” adlı kısa film de yarışıyor. “Prosedür”, festivalde dünya prömiyerini yapması bekleniyor ve Avrupa Film Akademisi ödülüne aday gösterildi. Ayrıca festivalin “En İyi Öğrenci Filmi” kategorisinde, Asya Günen’in “Sırtüstü” filmi de yer alıyor.

ONUR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Bu yıl Saraybosna’nın Kalbi Onur Ödülü, İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino, ABD’li aktör Willem Dafoe, İsveçli oyuncu Stellan Skarsgard ve İngiliz oyuncu Ray Winstone’a sunulacak. Festival, 22 Ağustos’a kadar devam edecek ve binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayacak.

SAVAŞIN IZLERİNİ SİLMEK İÇİN BAŞLATILDI

30 yıl boyunca, Bosna Hersek’te savaşın izlerini silmek amacıyla düzenlenen festival, dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı. SFF’nin en özel ödülü olan “Saraybosna’nın Kalbi” Onur Ödülü, geçmişte Morgan Freeman, Angelina Jolie, Robert de Niro, Oliver Stone, Nuri Bilge Ceylan, Tim Roth, Wim Wenders, Ruben Östlund, Jesse Eisenberg ve Mads Mikkelsen gibi isimlere takdim edildi. Festivale katılan ünlüler arasında Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich ve Morgan Freeman gibi isimler yer alıyor. Ayrıca, çok sayıda Türk yapımı film de bu festivalde ödüller kazandı.