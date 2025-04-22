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Saraydüzü Ve Dikmen’de Köpekler Kimliklendiriliyor

KÖPEKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ DEVAM EDİYOR

Sinop’un Saraydüzü ve Dikmen ilçelerinde, sahipli köpeklerin mikroçip uygulaması ile kimliklendirilme süreci sürüyor. Valilik çatısı altında kurulan Sahipsiz Hayvan İl Takip Komisyonu, il genelindeki sahipli köpeklerin kimliklendirilmesi amacıyla çalışmalar başlatmış durumda.

Bu çerçevede, Saraydüzü ve Dikmen ilçelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı hayvan sağlığı ekipleri, köpeklere mikroçip uygulaması yapıyor. Ekipler, aynı zamanda kırsal alanlarda yaşayan ve köpek sahiplenmek isteyen vatandaşlara mikroçip uygulaması hakkında bilgilendirme sağlamayı da ihmal etmiyor.

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