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Saraykent’te Traktör Devrildi, Sürücü Yaralı

TRAKTÖR KAZASI YERELDE MEYDANA GELDİ

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucu traktör devrildi ve sürücü yaralandı. Olay sonrası sürücü hastaneye götürüldü ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANINI AYDINLATAN DETAYLAR

Edinilen bilgilere göre, kaza Saraykent’e bağlı Saray Mahallesi’nde gerçekleşti. Nuri Doğan’ın kullandığı plakası belirlenemeyen traktör, aniden kontrolden çıkarak devrildi. Devrilmenin ardından Doğan, çevredekilerin yardımıyla traktörün altından çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye ulaştırdı. Ancak hastane ortamında yapılan tüm müdahale girişimlerine rağmen sürücü yaşamını yitirdi.

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