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Sarayköy’de Bebeği Darp Eden Şüpheli Tutuklandı

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KORKUNÇ OLAYDENİZLİ’DE YAŞANDI

Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle’de trajik bir olay meydana geldi. Eşinden bir süre önce ayrılan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun değişik bölgelerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu A.K.’yi Sarayköy Devlet Hastanesi’ne götürdü. Aldığı darbeler sonrasında sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yaralar oluşan çocuğun vücudundaki darp izleri, hastane personellerinin şüphelenmesine neden oldu. Bunun üzerine durum polis ekiplerine bildirildi ve bir araştırma başlatıldı.

BAKAN BİLGİLER AÇIKLANDI

Anne S.B.D., soruşturma kapsamında ilgili ifadesinde, çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.’nin darbettiğini öne sürdü. S.B.D., emniyet ifadesinde, yaşadığı erkek arkadaşının hem kendisine hem de çocuğuna kötü davrandığını, bu nedenle komşulardan yardım istediğini belirtti.

Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebek A.K.’yi darbettiği iddia edilen S.D.’yi gözaltına aldı. Şüpheli S.D., emniyetteki ifadesinde çocuğa yönelik herhangi bir şiddet uygulamadığını iddia etti.

YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI

Savcılık sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeden çıkarıldığı esnada ters kelepçe takılması ve başının eğik olması dikkat çekti.

ANNENİN DURUMU VE İLERİDEKİ AŞAMALAR

Ayrıca, anne S.B.D.’nin koruma altındaki çocuğun bakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere onun yanında bulunduğu ve adli sürecin önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi.

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