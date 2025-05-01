Sarayköy’de Bebeği Darp Eden Zanlı Tutuklandı

ZANLI TUTUKLANDI

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde bir bebeği darbetmekten gözaltına alınan zanlı S.D. (25) tutuklandı. Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan S.D’nin emniyetteki işlemleri sona erdi. Adliyeye sevk edilen zanlı, “kasten yaralama” suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Alınan bilgilere göre, S.D’nin emniyetteki süreçte susma hakkını kullandığı öğrenildi.

BEBEK ŞİDDET GÖRDÜ

Bebeğin annesi S.B.D’nin ifadesinde, eşinden bir süre önce boşandığını ve ardından S.D. ile birlikte yaşamaya başladığını belirtti. S.B.D, S.D’nin alkol aldıktan sonra kendilerine sürekli şiddet uyguladığını aktardı. Sağ kolunda kırık ve vücudunda çeşitli darp izleri bulunan bebeğin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor. Önceki gün, Sarayköy Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne annesi tarafından getirilen 2 yaşındaki A.K’nin darbedildiği tespit edildi. Bebeği darbeden S.D. gözaltına alındı.

BEBEK KORUMA ALTINA ALINIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hastanedeki tedavi süreci devam eden bebeğin koruma altına alınacağını duyurdu. Bu durum, bebeğin güvenliği açısından oldukça önemli bir konu olarak değerlendiriliyor.