Sarayönü Caddesi’nde Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

Olay, 26 Ağustos’ta Sarayönü Caddesi üzerindeki bir otelin önünde gerçekleşiyor. İki araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, otele rastgele ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Neyse ki olayda herhangi bir ölü veya yaralı olmuyor, ancak otelde maddi hasar meydana geliyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde ilk olarak 7 kişi gözaltına alınıyor. Soruşturmayı daha da derinleştiren ekipler, bir kişiyi daha yakalayarak gözaltı sayısını 8’e çıkarıyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk ediliyor.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Nöbetçi hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonucu 5 şüpheli tutuklanıyor, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Polis, olayla bağlantılı olabileceği düşünülen diğer şüphelilere yönelik araştırmalarını sürdürüyor.